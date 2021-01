In unserem Sonnensystem gibt es einen Wirbelsturm, der zwei Mal größer ist als die Erde, faszinierende Sterne und traumschöne Planeten. Mit den Geheimnissen des Sonnensystems beschäftigt sich die Astrophysikerin Christine Botzler in einer dreiteiligen Online-Vortragsreihe, die am Montag, 8. Februar, 18 Uhr auf Zoom beginnt. Die Vorträge dauern jeweils bis 20 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 24 Euro; eine Anmeldung ist möglich auf der Homepage der Volkshochschule Taufkirchen (www.vhs-taufkirchen.de), per E-Mail (info@vhs-taufkirchen.de) oder telefonisch (089/614 51 40).