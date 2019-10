Reifrock, Perücke, Parfüm und ein wenig Schminke: Dazu ein Lehrgang in feinem Benehmen und ein Blick in die prunkvollen Räume von Schloss Nymphenburg. Die Volkshochschule Taufkirchen macht kleine Prinzessinnenträume wahr. Am Sonntag, 13. Oktober, führt Petra Rhinow von 11.30 bis 13 Uhr Mädchen von vier Jahren an mit (Groß-)Eltern durch Schloss Nymphenburg. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt neun Euro, für Kinder 5,50 Euro, zuzüglich dem Eintritt für Erwachsene. Die Anmeldung ist bei der VHS Taufkirchen möglich unter Telefon 089/614 51 40 und unter www.vhs-taufkirchen.de.