Gesund alt werden und bleiben - wer möchte das nicht? Als Voraussetzung dafür nennen die meisten Menschen eine gute körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Wer das anstrebt, hat schon viel erreicht, wenn er auf die richtige Ernährung und auf regelmäßige Bewegung achtet. Wie das geht, erklärt Ernährungsberaterin Anne Kösler vom Landratsamt München am Mittwoch, 29. Juli, von 14 bis 15 Uhr in einem Vortrag in der Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen der Nachbarschaftshilfe, Eschenstraße 40, in Taufkirchen. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 089/666 10 03 90 erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Einhaltung der Corona-Regeln ist laut Mitteilung der Nachbarschaftshilfe Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung.