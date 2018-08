28. August 2018, 21:52 Uhr Taufkirchen Therapie auf Türkisch

Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen (NBH) wartet mit einem Angebot für türkische Mitbürger auf, die unter einer Depression leiden. In Kooperation mit dem Münchner Bündnis gegen Depression bietet sie kostenlos verschiedene Formen der Unterstützung in türkischer Sprache an. Im Rahmen einer Psychoedukation können sich Betroffene und Angehörige an vier Samstagen (29. September sowie 6., 13. und 20. Oktober) über das Krankheitsbild informieren. Fachlich angeleitet wird die Gruppe durch eine türkischsprachige Psychotherapeutin. Die Treffen finden in den Räumen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Neuperlach, Charles-de-Gaulle-Str. 4, statt. Anmeldungen bei: Tezay Sokul, E-Mail: depresyon.de@gmail.com, Telefonnummer 0176/26 93 85 78. Facebook: Münih Psikoeğitim. Weitere Informationen: www.nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de.