Die Hoffnungen der Gemeinde Taufkirchen auf eine Tempo-30-Begrenzung entlang der Ortsdurchfahrt auf der Münchner und Tölzer Straße sind geplatzt - zumindest vorerst. Wie Bauamtsleiter Stefan Beer dem Gemeinderat berichtete, habe das Landratsamt einen entsprechenden Antrag aus dem Rathaus abgelehnt. Vorausgegangen waren Lärmmessungen der Behörde, bei denen der Schallpegel an allen Stellen unterhalb der Grenzwerte gelegen habe, so Beer. "Deshalb bleibt's bei Tempo 50." Indes zeichne sich ab, dass vonseiten des Bundes eine neue Rechtsverordnung erlassen werden könnte, sagte der Bauamtsleiter. In diesem Fall werde die Gemeinde einen erneuten Anlauf für ein Tempolimit nehmen.

Das Thema begleitet die Lokalpolitik in Taufkirchen schon seit Jahren. 2018 hatte die SPD ein nächtliches Tempolimit für die Ortsdurchfahrt gefordert; vor einem Jahr ließ die CSU-Fraktion dann einen ähnlich lautenden Antrag folgen. Sie drängte darin auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung unabhängig von der Uhrzeit, wobei dies vor allem nachts "eine Wohltat" für die lärmgeplagte Nachbarschaft wäre, sagte damals Paul Haberl (CSU). Hoffnungsvoll stimmte den Gemeinderat der Blick in die Nachbarorte Unterhaching und Grünwald, die ein nächtliches Tempolimit für ihre Hauptstraßen durchgesetzt hatten. In Taufkirchen gaben jetzt aber die Lärmmessungen eine solche Maßnahme nicht her.