9. September 2018, 22:03 Uhr Taufkirchen Taufkirchner CSU wählt neue Vorsitzende

Der CSU Ortsverband Taufkirchen hat jetzt eine Frau an der Spitze: Christiane Lehners, seit 2017 Vorsitzende der Frauen Union Taufkirchen, ist zur neuen Ortsvorsitzenden der CSU gewählt worden - und damit Nachfolgerin von Rudolf Birner, der das Amt nur ein Jahr bekleidete. "Zwei Jahre vor den kommunalen Neuwahlen haben wir intern Gespräche geführt, wie wir Wählerinnen und Wähler vor Ort besser erreichen und einbinden können", erklärt die Juristin Lehners. "Daraus ergaben sich zwei Schwerpunkte: Die Themen im Gemeinderat und der Fraktion brauchen eine Stimme, die die Interessen von Familie und Frauen stärkt. Zudem soll eine Anbindung der Basis über Kommunikation der Ist/Soll-Aktivitäten der Partei auf neue Füße gestellt werden." Als logische Weiterentwicklung" sieht Hildegard Riedmaier, ihre Stellvertreterin und seit neuestem auch Fraktionssprecherin die Neuwahlen. "Weil uns Politik vor Ort am Herzen liegt, wollen wir bewegen."Damit ist erstmals in der CSU-Ortsgeschichte ein Frauenduo an der Spitze. "Ich freue mich sehr über die zeitgemäße Entwicklung in unserer Partei", kommentiert Birner, der bisherige Amtsinhaber, die Wahl. "Mein Wechsel ist gut. Die Doppelspitze arbeitet in sich stimmig und wird dem Leitbild einer modernen Partei gerecht."