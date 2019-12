Die Gemeinde Taufkirchen unternimmt einen neuen Anlauf, um einen Betreiber für den seit fast zwei Jahren leer stehenden Köglwirt zu finden. Bis Ende Januar werde man einen Aufruf auf der Gemeinde-Webseite platzieren, kündigt Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) an. Zudem wolle das Rathaus noch einmal die eine Handvoll Wirte anschreiben, die ihr Interesse an der Gaststätte bekundet hatten. Darunter ist auch ein Bewerber, mit dem einige Mitglieder des Gemeinderats gerne sofort in Verhandlungen getreten wären. Das Gremium entschied jedoch, noch einmal öffentlich nach potenziellen Wirten zu suchen, um sich nicht dem Vorwurf der Mauschelei auszusetzen.

Der Köglwirt im Sport- und Freizeitpark ist seit Anfang 2018 verwaist; seinerzeit hatte das Rathaus dem Pächter nach einer Reihe von Zwistigkeiten fristlos gekündigt. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwieriger als gedacht - auch weil ein vielversprechender Kandidat aus gesundheitlichen Gründen wieder absagte. Schon beschlossen ist, dass die gemeindeeigene Gaststätte umgebaut wird, unter anderem um einen Biergarten auf der Wiese vor der Gaststätte zu ermöglichen. Zudem ist eine bessere Verbindung zum benachbarten Stadion geplant. Die Umbauten, für die zirka 90 000 Euro veranschlagt sind, würden jedoch erst beginnen, nachdem man einen Wirt gefunden hat, versichert Bürgermeister Sander. Schließlich gelte es, die Pläne mit diesem abzustimmen.