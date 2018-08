10. August 2018, 22:03 Uhr Taufkirchen Täter in der Tiefgarage

Ihr Unwesen getrieben haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einer Tiefgarage an der Kirchenstraße in Taufkirchen. Wie die Polizei in Unterhaching mitteilt, brachen die Täter mehrere Fahrzeuge, Gitterboxen und Motorradkoffer auf. Bei den Autos wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Gesamtschaden ist, steht momentan noch nicht fest. Die Polizei geht davon aus, dass sich womöglich in den nächsten Tagen noch weitere Geschädigte melden werden. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Unterhaching in Verbindung zu setzen (Telefon: 089/61 56 20).