Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Fitness unter freiem Himmel boomt - nachgerade in diesen Corona-Zeiten, in denen Sportplätze und Turnhallen gesperrt sind. Auch in Taufkirchen gibt es einen Trimm-dich-Pfad, einen zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs im Perlacher Forst, dessen Beliebtheit sich jedoch in Grenzen hält. Denn der Parcours ist heruntergekommen und die Tafeln mit den Anleitungen sind überholt. Daher soll er nun renoviert werden. Und mehr noch: Im Sport- und Freizeitpark sowie im Grünzug westlich des Lindenrings im Ortsteil Am Wald will die Gemeinde Fitnessstationen und einen Bewegungsparcours für ältere Menschen errichten.

Letzteres hat die Fraktion aus Grünen und Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) per Antrag an den Gemeinderat gefordert. Zu einer Abstimmung über die Idee kam es aber nicht, schließlich sei die Verwaltung bereits seit Längerem an dem Thema dran, erklärte Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos). So hatte der SV-DJK Taufkirchen schon vor zwei Jahren ein Konzept für einen Outdoor-Parcours vorgelegt. Die Stationen sollten nach den Vorstellungen des Vereins vorwiegend im Sport- und Freizeitpark aufgestellt werden; dazu könnten noch einzelne Geräte an anderen Standorten kommen. Dies wiederum habe die Verwaltung auf die Idee gebracht, "eine Art Satelliten des Fitnessparcours" mit Bewegungsgeräten für alle Generationen im Ortsteil Am Wald zu planen, sagt Bauamtsleiter Stefan Beer. Zum einen, weil der Grünzug dort ohnehin aufgehübscht werden soll. Zum anderen, weil der Gemeinde dort dank des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt großzügige Zuschüsse winken.

In der Folge schloss sich das Rathaus mit der zuständigen Regierung von Oberbayern kurz; zudem wurden heuer im Haushalt insgesamt 80 000 Euro für einen Outdoor-Parcours eingestellt. Doch infolge der Corona-Krise und "in Zeiten reduzierter Finanzmasse", so Beer, legte die Gemeinde das Projekt auf Eis. Nun jedoch soll es nächstes Jahr angegangen und die Summe im Haushalt 2021 abermals berücksichtigt werden. Schon zuvor will die Gemeinde den bestehenden Trimm-dich-Pfad im Perlacher Forst auffrischen. "Wir sind kurz vor der Bestandsaufnahme, was wir für Materialien brauchen, um die Geräte wieder so herzurichten, dass sie genutzt werden können", sagte Beer im Gemeinderat. Auf den Hinweis von Beatrice Brückmann (ILT), dass vor allem die Erklärtafeln einer Erneuerung bedürften, entgegnete der Bauamtsleiter: "Auch da sind wird dran. Die Tafeln werden überprüft und wo nötig erneuert."