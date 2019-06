11. Juni 2019, 21:54 Uhr Taufkirchen Sonnwendfeier der Feuerwehr

Die alljährliche Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen findet am Freitag, 14. Juni, von 17 Uhr an statt. Rund um das Feuer am örtlichen Festplatz im Sport- und Freizeitpark Taufkirchen sind zahlreiche Buden aufgestellt. Dort können sich die Besucher zum Beispiel mit Spezialitäten vom Grill, Käse, Fischsemmeln, frisch gezapftem Bier und Steckerlfisch versorgen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf den 21. Juni verschoben.