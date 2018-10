10. Oktober 2018, 21:53 Uhr Taufkirchen Selbstoptimierung mit Humor

Taufkirchen - Menschen, die keinen Stress haben, sind in unserer schnelllebigen Zeit etwas ganz besonderes. Der durch seine Stand-up-Autritte bekannt gewordene Comedian Markus Maria Profitlich kennt allerdings ein seltenes Exemplar, das keinen Stress hat: seinen Freund Jörg. Denn Jörg hat für Stress gar keine Zeit und lässt sich auch sonst durch nichts aus der Ruhe bringen - selbst durch vegan lebende Frauenbekanntschaften nicht. In seinem Bühnenprogramm "Schwer Verrückt" analysiert der Komiker den modernen Lebensstil rund um Bildungshype, Selbstoptimierung, Paartherapie, Politik und Twitter als ein verrücktes System, das uns alle krank macht. Da hilft weder Meditation, Medikation oder auch mal der eine oder andere Metaxa. Es scheint einfach kein Kraut dagegen gewachsen zu sein. Markus Maria Profitlich setzt deshalb lieber auf alt Bewährtes: Humor. An diesem Donnerstag, 11. Oktober, ist der gebürtige Rheinländer mit "Schwer Verrückt" im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen am Köglweg 5 zu Gast. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei München Ticket.