11. Oktober 2018, 21:50 Uhr Taufkirchen Schule mit neuem Profil

Die Grundschule am Wald in Taufkirchen ist eine von bayernweit 58 Schulen mit dem neuen Profil Inklusion. Kultusminister Bernd Sibler hat gemeinsam mit Staatssekretärin Carolina Trautner (beide CSU) am Mittwoch in München die Urkunden den Vertretern der ausgewählten Schulen ausgehändigt. "Wir bauen das Netz der Schulen mit dem Profil Inklusion in ganz Bayern weiter aus. Bei der Inklusion setzen wir auf vielfältige Konzepte und Förderorte. Inklusion gehört in vielen Schulen längst zum Schulalltag dazu", sagte Sibler bei der Veranstaltung.

Insgesamt ist damit die Anzahl der Schulen mit Profil Inklusion auf 356 angestiegen, darunter sind von Grundschulen bis zu Gymnasien, Realschulen, Mittelschulen Berufsschulen, Fachoberschulen, Berufsfachschulen und Förderschulen verschiedene Schularten. Der Freistaat stellt laut Kultusministerium seit 2011 jedes Jahr zusätzlich 100 Lehrerstellen zur Verfügung, inzwischen sind es insgesamt 800. Minister Sibler sagte: "Mir ist es wichtig, dass unsere Angebote jeweils auf die Bedürfnisse der zu fördernden Kinder und Jugendlichen zugeschnitten sind."