27. Mai 2019, 21:51 Uhr Taufkirchen Schüler-Coaches gesucht

Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen sucht ehrenamtliche Coaches, die Jugendliche auf ihrem schulischen Weg begleiten. Einmal in der Woche treffen sich Coach und Schüler. Dabei geht es nicht nur um Nachhilfeunterricht, sondern auch darum, den Jugendlichen zuzuhören. Denn nicht immer können Eltern ihren Kindern bei allen Schwierigkeiten ausreichend zur Seite stehen. Die Coaches erhalten Fort- und Weiterbildungen und tauschen sich bei Treffen aus. Die Entlohnung für ihr Ehrenamt: Der Stolz, wenn ein Jugendlicher zu Schuljahresende mit verbesserten Noten heimkommt, und das schöne Gefühl, einem jungen Menschen geholfen zu haben. Kontakt per E-Mail an roennberg@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de oder unter Telefein 089/666 09 18 38.