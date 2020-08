Das klingt nach einer gesunden und schmackhaften Erfrischung. "Echt nice! Diese Eiscreme ist einfach genial: fruchtig, fast zucker- und fettfrei, schnell gemacht und Achtung, mit Suchtfaktor!", heißt es in der Ankündigung des Familienstützpunkts Taufkirchen. Corinna Schmalz wird an einem Nachmittag per Live-Meeting mit Kindern von fünf Jahren an und ihren Eltern zusammen Eiscreme rühren, aus tiefgekühlten Beeren und pürierten Bananen. Dazu gibt es frische Waffeln aus Vollkornmehl. Wer mitmachen will, Jugendliche können ohne elterliche Hilfe teilnehmen, braucht nur Obst, einen Pürierstab und einen Mixer sowie ein Waffeleisen. Gerührt und geschlemmt wird am Donnerstag, 3. September, von 14.30 Uhr an. Anmeldung bei Corinna Schmalz unter der Mailadresse info@corinna-schmalz.de. Pro Haushalt werden Kosten von fünf Euro erhoben. |