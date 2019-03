29. März 2019, 21:54 Uhr Taufkirchen Reparatur und Beratung

Das nächste Repair Café steht vor der Tür: Am Samstag, 6. April, können Besucher wieder sämtliche kaputte oder funktionsuntüchtige Gegenstände von zu Hause mitbringen und darauf hoffen, dass den Helfern vor Ort die Reparatur gelingt. Neu dabei ist diesmal eine Beratung bei Anwendungsproblemen von Smartphones und Tablets. Während der Wartezeit gibt es Kaffee und Kuchen. Beginn ist um 14 Uhr im Bürgertreff in der Eschenpassage, Ende gegen 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es an der VHS unter Telefon 089/61 451 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de.