Wer in einer Taufkirchner Kinderbetreuungseinrichtung arbeitet, der soll auf die Besuchsgebühr der eigenen Kinder weiterhin einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent erhalten - und das unabhängig vom Wohnort. Dafür hat sich der Sozialausschuss einstimmig ausgesprochen und dem Gemeinderat empfohlen, hierfür ein Budget in Höhe von 22 000 Euro im Haushalt 2022 einzuplanen. Einen solchen Gebührenrabatt für Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und sonstiges Betreuungspersonal gibt es in Taufkirchen seit 2018. "Das ist ein tolles Angebot, das viele Leute wahrnehmen", sagte Sozialreferent Andreas Bayerle. Ihm zufolge gab die Gemeinde im Vorjahr dafür 15 000 Euro aus. Der Grund für die Budgeterhöhung sei, "dass wir im Herbst wahrscheinlich die Gebühren erhöhen werden", so Bayerle.