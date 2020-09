Das Quartiersmanagement der Sozialen Stadt und das Landschaftsarchitekturbüro Rockinger laden für Freitag, 11. September, in Taufkirchen zum Probesitzen auf einer Parkbank im Park am Wald ein. Anschließend will man entscheiden, wo demnächst Bänke installiert werden. Geplant sind am Freitag zwei Rundgänge mit jeweils gut einem Dutzend Bürgern, die um 14 und dann wieder um 16.30 Uhr jeweils am Fuß des Rodelhügels beginnen. Aufgrund der Corona-Auflagen ist eine Anmeldung in der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 089/66 67 22-216 oder -217 erforderlich.

In der Woche nach den Rundgängen haben die Taufkirchner dann noch die Möglichkeit, ihre favorisierten Bank-Standorte im Park mit Hilfe des Internets auf einer Karte zu markieren - auf www.taufkirchen-park-am-wald.de. Alternativ dazu können Wünsche und Anregungen auch am Dienstag, 15. September, von 10 bis 13 Uhr sowie tags darauf am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr im Bürgertreff in der Eschenpassage geäußert werden.