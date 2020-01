Aktuell ist das Grundstück zwischen Oberweg, Münchener Straße und Waldstraße eine "landwirtschaftliche Nutzfläche mit besonderer ökologischer Funktion" - so steht es im Flächennutzungsplan von Taufkirchen. Doch binnen der kommenden zwei Jahre soll dort die neue Praxisklinik des Mediziners Reinhard Schneiderhan entstehen. Der Gemeinderat begrüßt dieses Vorhaben: Nachdem das Gremium bereits eine Bauvoranfrage positiv bewertet hatte, stimmte es nun auch einmütig für die Änderung des Flächennutzungsplans an der Stelle sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans. Beides ist Voraussetzung dafür, dass die Dr. Schneiderhan GmbH ein Gesundheitszentrum auf dem Grundstück kurz vor der Gemeindegrenze zu Unterhaching errichten kann.

Der Wirbelsäulenspezialist Schneiderhan sitzt derzeit mit zwölf weiteren Ärzten verschiedener Fachrichtungen und einem insgesamt 60-köpfigen Team in der Eschenpassage. Dort muss er nach eigenen Angaben Ende 2022 ausziehen, da der Besitzer, die Rock Capital Group aus Grünwald, seinen Mietvertrag nicht verlängern wolle. Schneiderhan hatte im Vorfeld seiner Voranfrage betont, dass ein Neubau im Norden der Gemeinde die einzige Möglichkeit für seine Praxisklinik sei, in Taufkirchen zu bleiben. "Wenn es dort nicht geht, dann müssen wir uns irgendwo anders im Landkreis eine Heimat suchen", unterstrich Schneiderhan.

Genau dieses Szenario will der Gemeinderat aber vermeiden, weshalb er nun für eine Umwidmung des circa 10 000 Quadratmeter großen Areals in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Gesundheitszentrum stimmte. Dies würde es ermöglichen, neben der Praxisklinik auch eine Tagespflegeeinrichtung zu bauen. Diesen Wunsch hatten mehrere Fraktionen geäußert, nachdem die örtliche Nachbarschaftshilfe in einem Schreiben an alle Gemeinderäte die Notwendigkeit eines solchen Angebots hervorgehoben hatte.