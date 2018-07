31. Juli 2018, 22:00 Uhr Taufkirchen Planschen und Eiskaffee

Bei der Hitze wartet eigentlich ein jeder auf genau so eine Feier: eine Party für Wasserratten. Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen veranstaltet genau so eine Planschparty für Kinder und Eltern am Donnerstag, 9. August, von 16 bis 17.30 Uhr. Während die Kleinen im Garten der Nachbarschaftshilfe am Ahornring 119 planschen und herumtollen können, gibt es für Väter und Mütter, Omas und Opas leckeren, kühlen Eiskaffee. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung auch statt: Die Kinder dürfen dann malen, basteln oder einfach nur spielen und herumtollen. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine zweite Planschparty ist bereits für Donnerstag, 30. August, organisiert.