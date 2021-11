Michael Müller nimmt am Dienstag, 16. November, Interessierte mit auf eine Zeitreise. Der Taufkirchner Heimatpfleger erzählt in seinem Vortrag "Vom Bauerndorf zur Vorstadtgemeinde", wie erst 1818 kleine Ortschaften zur Gemeinde zusammengeschlossen wurden. Die blieb landwirtschaftlich geprägt, bis Mitte der 1960er-Jahre die Weichen für den Ortsteil Am Wald gestellt wurden. Der Vortrag findet bei der VHS im Ahornring 121 statt und beginnt um 19.30 Uhr. Er kann online von zu Hause verfolgt werden. Anmeldung ist erforderlich unter www.vhs-taufkirchen.de; Kurs H21203.