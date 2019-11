Der Opel Blitz der Feuerwehr Taufkirchen ist ein Blickfang bei jedem Oldtimertreffen, im Alltag jedoch steht er versteckt in der Garage des Feuerwehrhauses. Noch. Denn die Feuerwehr will ihr altehrwürdiges Fahrzeug, Baujahr 1955, künftig dauerhaft der Öffentlichkeit zeigen. Und zwar auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus - in einer Art gläsernen Garage. Den zugehörigen Bauantrag hat der Bauausschuss des Gemeinderats nun mit großer Mehrheit angenommen. Lediglich Gabi Zaglauer-Swoboda votierte gegen den Beschluss, "weil ich keiner Garage für ein Auto zustimmen kann, die beheizt wird", sagte die Grünen-Gemeinderätin.

Derweil hätte Paul Haberl (CSU) gerne mehr Informationen zu den Plänen der Feuerwehr gehabt. "Wird der Corpus beheizt? Ist das ein Grundstück der Gemeinde? Und wer übernimmt die Kosten?", fragte Haberl. "Das würde ich gerne vorher wissen." Hierauf erläuterte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei), dass all diese Fragen für die Behandlung des Bauantrags nicht relevant seien. Rosemarie Weber (SPD) prognostizierte jedoch: "Da wird schon noch was Monetäres auf uns zukommen." Sie sprach sich dennoch für einen "Schweewittchensarg" für den Opel Blitz aus. "Der steht sonst in der Halle und verkümmert dort. Das ist viel zu schade für so ein schönes, altes Fahrzeug." Ähnlich sah das Rudi Schwab (Grüne), der von einer "guten Werbung für die Feuerwehr" sprach, wenn das Auto dereinst prominent am Ortseingang zu sehen sei. Zudem, so Schwab, "wird dann auch in der Halle noch ein Platz frei, wenn irgendwann mal ein neues Fahrzeug kommt".