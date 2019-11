Die Bananafishbones werden am Samstag, 16. November, in der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen auftreten. Es ist bereits mehr als 20 Jahre her, dass die Bananafishbones, die als eine der besten Livebands in Deutschland gelten, sich mit ihren Songs wie "Come to Sin" und "Easy Day" in die erste Liga der nationalen Indie-Rock-Szene spielten. Auf ihrer "Never Ending Tour" quer durch die Republik entdecken die Brüder Sebastian (Vocals und Bass) und Peter Horn (Gitarre) zusammen mit Drummer Florian Rein bei jeder Liveshow musikalisches Neuland. Der Auftritt des Trios aus Bad Tölz beginnt um 20 Uhr. Karten ab 23,80 Euro gibt es beispielsweise bei München-Ticket.