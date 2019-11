Der Schlafforscher Albrecht Vorster von der Uni Tübingern ist am Mittwoch, 4. Dezember, an der Volkshochschule Taufkirchen, Ahornring 121 zu Gast. Er wird neueste Erkenntnisse zum Thema Schlaf präsentieren. So dachte man lange Zeit, dass der Schlaf nur der Regeneration dient, doch heute ist klar, dass während wir schlafen unser Gehirn auf Hochtouren arbeitet. Albrecht Vorster geht aber auch der Frage nach, weshalb unsere Beine manchmal keinen Schlaf finden, auch Schnecken sich schlau schlummern und ob man Schlafwandler aufwecken darf. Informationen unter der Telefonnummer 089/61 45 14 10 oder im Internet unter www.vhs-taufkirchen.de. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Beginn ist um 19.30 Uhr.