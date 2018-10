28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Taufkirchen Neuer Tanzkurs für Anfänger

Der Sportverein SV-DJK Taufkirchen bietet einen neuen Anfänger-Tanzkurs an. Am Mittwoch, 31. Oktober, von 19 bis 20 Uhr gibt es einen kostenlosen Schnupperabend,

zu dem alle Interessierten eingeladen sind, das gesellige Tanzen im Sportverein unverbindlich auszuprobieren. Der Anfängerkurs beginnt dann eine Woche später am Mittwoch, 7. November, und findet mittwochs von 19 bis 20 Uhr statt. Im Gegensatz zu anderen Sportarten fällt beim Tanzen kein Spartenbeitrag an, sondern die Kosten sind bereits im Grundbeitrag zum Sportverein enthalten. Im Anfängerkurs werden die Rhythmen ChaCha, Rumba, Walzer und Two-Step gelernt. Tanzort ist die Sporthalle in der Grundschule, Pappelstraße 8. Informationen erteilt Martin Prüfer per E-Mail an rounddance@svdjktaufkirchen.de oder Danijela Bischof, Telefon 089/63 81 96 60.