30. Juli 2018, 21:45 Uhr Taufkirchen Neue Straße "Am Anger"

Die Stichstraße östliche der Tegernseer Landstraße und nördlich des Riegerwegs in Taufkirchen ist inzwischen eine öffentlich Verkehrsfläche, nämlich eine Ortsstraße, und braucht einen Namen. Die Fraktionen im Gemeinderat haben sich auf die Bezeichnung "Am Anger" verständigt. Der Gemeinderat hat diesen Namen in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien einstimmig bestätigt. Die Ortsstraße ist Teil des Bebauungsplans "Am Riegerweg", dem der Gemeinderat im vergangenen Jahr zustimmte.