"Meine Reise bei Integra geht nun zu Ende. Der Abschied fällt mir nicht leicht, doch ich weiß, dass ich das Haus in gute Hände übergebe", sagt Monika Winkel, langjährige Mitarbeiterin und zuletzt Leiterin des Hauses der Familie in Taufkirchen. Ihre Nachfolgerinnen sind Sandra Tillmann und Anna Hoffmann. "Es ist schön, dass wieder Leben im Haus ist und wir die Familien wieder vor Ort begrüßen dürfen", so die Neuen. "Sich für Familien stark machen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, darauf freuen wir uns und blicken positiv in die Zukunft."