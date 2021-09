Feste Knochen, starke Gelenke, der kurze Weg zur Traumfigur oder ein fittes Immunsystem, wer will das alles nicht? Nahrungsergänzungsmittel sind heute überall und in vielen Varianten in Drogerien, Supermärkten und Apotheken erhältlich. Aber wem helfen sie wirklich, wie wirken sie und was ist von den Versprechungen der Werbung zu halten? Ökotrophologin Anne Kösler vom Landratsamt München geht im Info-Café der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen, Eschenstraße 40, am Mittwoch, 8. September, von 14 bis 15 Uhr diesen Fragen nach. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der 3G-Regel statt, der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter der Telefon 089/666 10 03 90 wird gebeten.