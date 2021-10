Auch wenn Kabarett auf dem Programm steht, von diesem Donnerstag, 14. Oktober, an ist im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen quasi Schluss mit lustig. Die Gemeinde Taufkirchen veranstaltet Kulturevents dann nur noch unter 3G-plus-Bedingungen. Heißt: In den Saal rein darf nur, wer geimpft oder genesen ist oder ein negatives PCR-Test-Ergebnis vorlegen kann. Dafür entfallen Maskenpflicht und Abstandsregelungen. "Nachweise müssen am Einlass vorgelegt werden, sonst kann leider kein Einlass gewährt werden", sagt Thomas Bohnet vom Kulturzentrum.

Das wäre durchaus schade, denn allein das Oktober-Programm in der Gemeinde ist nicht nur dicht getaktet, sondern auch viel versprechend: Den besagten Kabarettabend an diesem Donnerstag (ein Nachholtermin vom 30. Januar) gestaltet etwa Bruno Jonas. Seit vielen Jahren eine Größe der Szene, präsentiert er sein aktuelles Programm "Meine Rede", einen "herrschaftsfreien Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer". Am Samstag, 16. Oktober, spielt die Hot Stuff Jazz Band auf und am Sonntag, 17. Oktober, gastiert Thorsten Havener in Kulturzentrum. Der in Pullach lebende Mentalkünstler, der als Deutschlands "bekanntester Gedankenleser" firmiert, geht in seinem neuen Programm direkt in die Köpfe der Zuschauer.

Am Freitag, 22. Oktober, gibt es eine Lesung mit Musik: Anna März und Michael Stacheder werden aus dem Briefwechsel von Franz und Maria Marc vortragen. Dazu erklingen Werke von Schubert, Janáček, Bartók und Schönberg sowie Volksmusik. Ein Höhepunkt dürfte der Auftritt von Jasmin Tabatabai werden, die am 23. Oktober mit dem David Klein Trio ihr Programm "Jagd auf Rehe" vorstellt. Eine amüsante Abrechnung mit den "Herren der Schöpfung" dürfte der Abend "Cavewoman" am 28. Oktober, mit Ramona Krönke werden. Wer wegen der neuen Auflagen eine Veranstaltung nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit, Tickets vorab zurückzugeben und sich das Geld erstatten zu lassen. Informationen und Karten gibt es über www.kulturzentrum-taufkirchen.de.