Betrunken war der Fahrer eines Kleintransporters, als ihn die Polizei in der Nacht zum Dienstag um 3.30 Uhr in der Tegernseer Landstraße kontrollierte. Schon beim ersten Kontakt fiel den Beamten der Alkoholgeruch auf, der Atemtest bestätigte den Verdacht, das Messgerät zeigte 1,34 Promille an. Der 49-jährige Fahrer aus München musste sein Fahrzeug parken und wurde von der Polizei in die Rechtsmedizin in München zur Blutentnahme gebracht. Den Mann erwartet ein Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr, der Führerschein ist vorerst sichergestellt.