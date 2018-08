23. August 2018, 21:57 Uhr Taufkirchen Mehr Platz für den Campus

CSU will TU-Standort mit Ottobrunn ausbauen

Den Taufkirchnern ist es ein Dorn im Auge, dass das Gewerbegebiet östlich der Aurobahn 8 immer wieder als Bestandteil des Nachbarn Ottobrunn betitelt wird. Selbst Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat ja bei seiner Ankündigung, den östlichen Landkreis als Standort für die Luft- und Raumfahrttechnik stärken zu wollen, kleinere geografische Lücken offenbart: "Dazu machen wir die Raumfahrt wieder zu einer bayerischen Schlüsseltechnologie und gründen eine eigene Fakultät an der TU in Ottobrunn", sagte Markus Söder kürzlich. Unabhängig von dieser kleinen Verwechslung will nun die CSU-Fraktion im Taufkirchner Gemeinderat den Vorstoß des Ministerpräsidenten aufgreifen und noch verfügbare - Taufkirchner - Flächen östlich der Autobahn weiterentwickeln und "den bereits bestehenden Bildungs- und (Hoch)Technonologiestandort" ausbauen.

In einem entsprechenden Antrag an den Gemeinderat verweist die CSU darauf, dass sich der Ludwig-Bölkow-Campus mit seinem Studiengang Aeronautical Engineering "ausschließlich auf Taufkirchner Gebiet" befinde. Dennoch solle der Ausbau des Gewerbegebiets "in Kooperation mit der Gemeinde Ottobrunn" geschehen, um "die gemeinsamen Interessen an diesem Standort zu wahren". Dabei, so skizziert es die CSU-Gemeinderätin Hildegard Riedmaier, gehe es auch um die Bedürfnisse von Unternehmen - "bestehenden ebenso wie Start-ups aus dem Ludwig-Bölkow-Campus".

Der Standort, weiß die Taufkirchner CSU, werde aufgrund seiner "überregionalen und internationalen Bekanntheit" zwar ausschließlich mit Ottobrunn in Verbindung gebracht - die anstehende Diskussion über einen Ausbau berühre aber beide Orte und beweise die Verwobenheit der beiden Gemeinden in diesem Bereich. Darüber hinaus habe Landrat Christoph Göbel (CSU) ins Spiel gebracht, nahe des Campus eine Gründerzentrum durch den Landkreis entwickeln zu lassen, schreibt die CSU.