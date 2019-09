Artikel per E-Mail versenden

Im Integra-Haus der Familie in Taufkirchen gibt es aktuell die erste "Matschhosen-Tauschwoche". Bis Freitag, 20. September, können Interessierte in den offenen Treff "Kaffee Kunterbunt" kommen und dort die zu klein gewordenen Matschhosen ihrer Kinder gegen passende eintauschen. Die Tauschwoche findet im Integra-Haus der Familie im Postweg 8 a statt. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 11.15 Uhr, sowie am Dienstag von 14.30 bis 17.15 Uhr.