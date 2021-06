Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen hat ein neues Projekt ins Leben gerufen. Es trägt den Titel "Lücken schließen" und richtet sich an Schüler, die durch das Homeschooling viel verpasst haben oder nicht richtig lernen konnten. Gemeinsam wird geschaut, in welchen Fächern Hilfe nötig ist und eine Lernpatenschaft vermittelt. Die Lerntermine werden dann individuell vereinbart. Derzeit laufen bereits an die 20 Lerntandems und erste Lernerfolge stellen sich ein. Infos dazu gibt es bei Britta von Baer (Telefon 089/666 09 18 38 oder per E-Mail: vonbaer@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de

Auch insgesamt ist die Nachbarschaftshilfe stolz darauf, wie sie mit der Coronakrise umgegangen ist. Maske tragen, Kontakte nach Möglichkeit im Freien und mit Abstand organisieren, Testen im Pflegedienst mit Schutzausrüstung - es war ein Jahr voller Herausforderungen. "Mit Stolz kann die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen behaupten, diese gut gemeistert und außerdem einen immensen nachbarschaftlichen Zusammenhalt erfahren zu haben", sagt Vorsitzende Gabriele Eggers. Beispielsweise hätten sich für den im März vergangenen Jahres ins Leben gerufenen Corona-Einkaufsnotdienst für ältere Menschen und Menschen in Quarantäne in kürzester Zeit 50 Freiwillige gemeldet. Ein Großteil engagiere sich nun auch in anderen Bereichen ehrenamtlich im Verein", so Eggers.

"Wo immer möglich wurden die bestehenden Angebote in der Kinderbetreuung, Pflege und Betreuung älterer Menschen aufrechterhalten und stets flexibel am Geschehen der Pandemie ausgerichtet, damit möglichst viel weiterlaufen und viele Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützt werden konnten. "An mancher Stelle sind wir über uns hinausgewachsen", verkündet Eggers stolz. 2020 wurden an die 110 000 Einsatzstunden geleistet und auch als Arbeitgeber wurden wir unserer sozialen Verantwortung gerecht - es musste keine Kurzarbeit angemeldet oder gar Entlassungen ausgesprochen werden.