28. März 2019, 22:00 Uhr Taufkirchen Königinnen am Flügel

Ihr Anspruch ist es, "die Tiefe und Virtuosität der Klassik mit der Atmosphäre eines Popkonzerts" zu verbinden - die Queenz of Piano haben nicht nur eine charmante Ausstrahlung auf der Bühne, sondern verschmelzen versiert, temperamentvoll und mitunter akrobatisch die Grenzen von U- und E-Musik. Da wird Beethovens "Ode an die Freude" mit Pharell Williams "Happy" zusammengebracht und ein Nirvana-Song so interpretiert, als ob Kurt Cobain ein Kumpel von Bach gewesen wäre. Die Queenz of Piano alias Jennifer Rüth und Ming gastieren an diesem Samstag, 30. März, im Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen und wollen dort ihren Ruf als "musikalisch-akrobatisch-kabarettistisches Gesamtkunstwerk" unterstreichen. Das Duo, das aus der klassischen Musik kommt und den Flügel gerne auch als Percussioninstrument verwendet, präsentiert eine virtuose Melange aus Barock, Klassik, Pop und Filmmusik. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über www.muenchenticket.de.