20. September 2018, 22:12 Uhr Taufkirchen Hofmusik und Weltmusik

Grenzen sind nicht zuletzt dafür da, um überschritten zu werden - ob musikalisch oder geografisch. Die Unterbiberger Hofmusik ist in beiderlei Sinn ein versiertes und erfahrenes Ensemble. Als Pionierin der Neuen Volksmusik, die jazzige Elemente, aber auch melodische oder poetische Einflüsse aus anderen Kulturkreisen lustvoll in die bayerische Tradition integriert, ist die Gruppe aus dem Neubiberger Ortsteil Unterbiberg nicht nur im gesamten deutschsprachigen Raum, sondern auch oft auf anderen Kontinenten unterwegs. Direkt vor der Haustür spielen das Ensemble, das im Kern aus der Familie Himpsl besteht, gar nicht so oft, aber am Freitag, 29. September, geben die Musiker ein Konzert im Kulturzentrum Taufkirchen. In ihrem Programm "Dahoam und Retour" entführen sie das Publikum auf eine Reise rund um den Globus. Bajuwarische Musiktradition trifft auf Sounds aus den USA und Brasilien, auf Klänge aus Armenien, Griechenland, der Türkei und anderen Weltregionen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten reist die Familie Himpsl - bis auf den jüngsten Sohn alle studierte Musiker - durch die Welt und bringt Klänge von dort nach hier. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem über www.muenchenticket.de.