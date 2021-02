Relativ glimpflich ausgegangen ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstag an der Waldstraße in Taufkirchen. Gegen 8.50 Uhr hatten Nachbarn Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil aus einer Wohnung Rauch drang. Nach Polizeiangaben trafen die Einsatzkräfte dort eine 41-Jährige und deren zwei Kinder an; alle drei wurden ins Freie gebracht. Die Mutter musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden, die Kinder wurden ihrem Vater übergeben. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich der Brand an einer eingeschalteten Herdplatte. Das Feuer war nach einer Viertelstunde gelöscht, die Zufahrtsstraßen zum Wohnhaus waren zuvor von der Polizei gesperrt worden, damit die Feuerwehr in Ruhe arbeiten konnte. Der Sachschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen haben die Brandfahnder des Kommissariats 13 im Münchner Polizeipräsidium übernommen.