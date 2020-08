Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen sucht ehrenamtliche Mitarbeiter, speziell für den Spielkreis, in dem Kinder von 15 Monaten bis zum Kindergartenalter in einer festen Gruppe jeden Dienstag- und Donnerstagvormittag für 2,5 Stunden betreut werden. Die Mitarbeit könnte im September beginnen. "Gemeinsam mit einer netten Kollegin wird mit den Kinder gespielt, Brotzeit gemacht, gemalt, gebastelt und gesungen", lautet die Beschreibung. Wer Interesse hat, bekommt bei Franziska Füss weitere Informationen telefonisch unter 0172/835 91 66 oder per E-Mail an fuess@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de.