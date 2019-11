Deutschlands bekanntester Pflegekritiker ist am Dienstag, 5. November, von 19.30 Uhr an zu Gast in der Volkshochschule Taufkirchen. Seit mehr als 30 Jahren prangert Claus Fussek die Pflege an. Er ist selbst pflegender Angehöriger und weiß um die Unterschiede eines gut geführten Pflegeheims zu anderen, in denen katastrophale Zustände herrschen. Der Vortrag findet in der VHS im Ahornring 121, 3. Stock statt. Informationen und Anmeldung sind telefonisch (089/614 51 40) oder per E-Mail (info@vhs-taufkirchen.de) oder auf der Homepage (www.vhs-taufkirchen.de) möglich.