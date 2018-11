16. November 2018, 21:58 Uhr Taufkirchen Geschenke aus Ton

Wer noch auf der Suche nach schönen Geschenken ist, wie wär's mit selbst getöpferten? Der nächste Kurs an der Volkshochschule in Taufkirchen beginnt am Donnerstag, 22. November, von 18.30 -21.30 Uhr. Es entstehen Schalen, Gefäße, Futterampeln für die Vögel, Kerzenständer und vieles mehr. Es gibt auch Unterstützung für individuelle Ideen. Die Arbeiten werden gebrannt und anschließend mit bunten Glasuren zum Strahlen gebracht. Der Kurs endet rechtzeitig vor Weihnachten. Infos und Anmeldung bei der VHS, Telefonnummer 089/61 45 14 15.