18. November 2018, 22:26 Uhr Taufkirchen Gefährliche Comedy

Glaubt man gewissen Kritiken, dann ist der Besuch eines Kabarettabends mit Frank Fischer ein gefährliches Unterfangen: Er sei schuld daran gewesen, so heißt es in der Frankfurter Neuen Presse, "dass so mancher Besucher fast erstickt wäre, weil er vergaß zu atmen, während ihm vor Lachen die Tränen das Gesicht herunter liefen". Der Comedian kommt am Freitag, 23. November, nach Taufkirchen und kann dort im Kulturzentrum unter Beweis stellen, ob seine Show derartige Wirkungen zeitigt. Fischer präsentiert sein Programm "Gewöhnlich sein kann jeder". Er entführt das Publikum in seine Welt voller außergewöhnlicher Geschehnisse und gibt Tipps, wie besonderen Momente im Leben herbeizuführen sind, Beginn: 20 Uhr. Tickets bei München Ticket oder im Kulturzentrum (089/666 72 21 52).