Wilhelmine von Bayreuth (1709-1758) galt als Frau mit überragendem Schönheitssinn, Mut und Weitblick: Bei einem Onlinevortrag am Mittwoch, 31. März, 10.30 Uhr mit Richard Eckstein wird das Leben dieser preußischen Prinzessin beleuchtet. Als Lieblingsschwester von Friedrich dem Großen wurde sie für den englischen Thron erzogen und schließlich - weit unter Wert - nach Bayreuth verheiratet. In der fränkischen Provinzstadt mit knapp 5000 Einwohnern errichtete sie ihren europaweit legendären Musenhof, mit dem sich von den zeitgenössischen Barock-Residenzen einzig Dresden messen konnte. An dem Vortrag der Volkshochschule Taufkirchen kann man gegen eine Gebühr von zehn Euro teilnehmen. Anmeldung für den VHS-Kurs ist möglich unter Telefon 089/614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de.