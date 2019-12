Die Volkshochschule Taufkirchen bittet am Mittwoch, 11. Dezember, zum "literarischen Kaffee" in die Gemeindebücherei. Ingeborg Röck präsentiert von 15.30 Uhr an die Gesellschaftsromane Theodor Fontanes, an dessen 200. Geburtstag bei dem Vortrag erinnert wird. Schwerpunkt sind Fontanes Frauenfiguren. So gilt es, Effi, Stine, Jenny und andere näher zu beleuchten und nach Vorbildern in Fontanes Lebensumfeld zu suchen. Selbstverständlich gibt es Kaffee oder Tee. Der Eintritt kostet sechs Euro, mit Vortragskarte ist er frei. Anmeldung unter Telefon 089/614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de.