Der frühere US-Vizepräsident Al Gore schult über seine Stiftung "The Climate Reality Project" weltweit Referenten. Der Geowissenschaftler Ruben Hernandez ist Vertreter des Projekts für Südbayern und spricht an der Volkshochschule Taufkirchen am Mittwoch, 11. Dezember, 19 Uhr, Ahornring 121, über den Klimawandel und daraus resultierende Konsequenzen. Hernandez geht auf die Lage in Deutschland ein. Es wird erörtert, was jeder konkret tun kann. Eintritt: sechs Euro, Anmeldung unter 089/614 51 40, E-Mail: info@vhs-taufkirchen.de.