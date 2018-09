27. September 2018, 22:12 Uhr Taufkirchen Flohmarkt für Kindersachen

Wer den Kinderkleiderschrank aussortiert und festgestellt hat, dass vieles nicht mehr passt, wird vielleicht beim Flohmarkt am Freitag, 5. Oktober, im Integra-Haus fündig. Angeboten werden Baby- und Kinderkleidung sowie Spielzeug. Wer etwas verkaufen möchte, kann noch an diesem Freitag einen Tisch reservieren (E-Mail: integra.flohmarkt@gmx.de). Die Gebühr beträgt vier Euro pro Tisch und 2,50 Euro für Kleiderständer, der Aufbau startet um 15.15 Uhr. Bei schönem Wetter kann draußen an mitgebrachten Tischen verkauft werden.