Licht, Glanz, Verzauberung: Zwei feenhaft gewandete Eisprinzessinnen erhellen auf Stelzen tanzend das abendliche Treiben am Rathausplatz in Taufkirchen. Ja, die weihnachtliche Figurenwelt umfasst so viel mehr als ein freundliches Dickerchen mit weißem Rauschebart, das "Hoho" macht, oder ein rotnasiges Rentier namens Rudi. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und das passt auch zum Motto "Flockenzauber" des Taufkirchner Christkindlmarkts, der am zweiten Dezemberwochenende die Ortsmitte feierlich illuminierte und den Duft von Glühwein, Bratwürstl und Zimt in die Straßen entließ. Die meteorologische Magie korrespondierte zwar nicht ideal mit der Maxime des Weihnachtsmarktes, aber auch ohne rieselnde Schneeflocken dürften sich große und kleine Besucher wohl gefühlt haben. Für letztere gab es dieses Jahr sogar ein nostalgisches Karussell. Zudem boten zahlreiche Aussteller Kunsthandwerk an und präsentierten originelle Geschenkideen. Neben regionalen Köstlichkeiten wurde ein Rahmenprogramm im Saal des Kulturzentrums angeboten sowie unter freiem Himmel auf der Bühne mit Musik und Gesang. Und ja, auch der Nikolaus hatte seinen Auftritt.