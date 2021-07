Drei Monate lang können alle Kunden des Edeka-Supermarkts in Taufkirchen ihr Pfandrückgeld für die Babybox spenden. In der Box sind Kleidung, Pflegeprodukte, Windeln, kurzum alles, was man in den ersten Tagen für sein Neugeborenes braucht. Jede Pfandflaschen-Spende kommt neugeborenen Kindern aus finanzschwachen Familien zugute. "Damit unterstützen wir Familien mit geringem Einkommen. Unbürokratisch können die Boxen beim Familienstützpunkt Taufkirchen abgeholt werden", erklärt Petra Esch vom Familienstützpunkt das Konzept.