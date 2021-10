Um moderne Arbeitsverhältnisse in einer Welt, die von Konkurrenz, Ausbeutung und uneingeschränkter Freiheit der Investoren getrieben ist, geht es in dem Dokumentarfilm "Der marktgerechte Mensch". Diesen zeigt das Grüne Kino am Freitag, 29. Oktober, von 19.30 Uhr an in Zusammenarbeit mit der VHS Taufkirchen sowie dem Kultur- und Kongresszentrum im Ritter-Hilprand-Hof. Für den Abend gilt die 3-G-plus-Regel; dafür entfallen Masken- und Abstandspflicht.