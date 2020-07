Wer richtig isst und trinkt und sich bewegt, hat auch im Alter mehr Spaß am Leben, weil er gesünder, leistungsfähiger und fröhlicher bleibt. Wie das geht, erklärt Ernährungsberaterin Anne Kösler vom Landratsamt am Mittwoch, 29. Juli, von 14 bis 15 Uhr in einem Vortrag in der Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen der Nachbarschaftshilfe, Eschenstraße 40, in Taufkirchen. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter 089/666 10 03 90 ist erforderlich. Es gilt, die Hygieneregeln einzuhalten.