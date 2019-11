Um die Frage "Ernährung und Klimaschutz - wie kann das funktionieren?" geht es in der Veranstaltungsreihe "Blaue Stunde" der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen am Samstag, 9. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Wer bei seiner Ernährung auf Klimaschutz achten will, hat es nicht leicht. Anne Kösler, die im Landratsamt München für Gesundheitsförderung und Prävention zuständig ist, informiert in einem Vortrag und beim anschließenden Klimafrühstück am Ahornring 2, wie sich Essen mit Genuss und Klimaschutz kombinieren lässt. Die Kosten für das Frühstück betragen zehn Euro. Eine Anmeldung ist im Büro ist nötig (Telefon: 089/66 60 91 80).