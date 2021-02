Die beiden Künstler August Macke und Franz Marc teilten in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine besondere Freundschaft. 1910 hielt sich der aus dem Rheinland stammende Macke am Tegernsee auf. Bei einem Ausflug nach München sah er in einer Ausstellung Werke von Marc. Der folgende Besuch in dessen Atelier war der Beginn einer kreativen und innigen Freundschaft. Der Krieg setzte dieser ein tragisches Ende: Macke fiel im September 1914 im Alter von 27 Jahren, Marc 36-jährig im März 1916.

