Seit Anfang September ist Britta von Baer die neue Ansprechpartnerin für den Fachbereich Patenschaften und bürgerschaftliches Engagement bei der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen. Sie möchte gerne bereits Engagierte begleiten, aber auch weitere Ehrenamtliche gewinnen, aktuell beispielsweise für die Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder. Von Baer bringt viel Erfahrung im Ehrenamtsmanagement mit sich. Ursprünglich aus dem PR-Bereich stammend, begleitete und beriet sie fast ein Jahrzehnt lang junge Familien als Kursleiterin in verschiedenen Familienbildungsstätten in München und Stuttgart. Seit 2018 leitete sie ein Stuttgarter Stadtteil- und Familienzentrum. Wer an einem Ehrenamt interessiert ist, kann eine E-Mail schreiben an vonbaer@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de.